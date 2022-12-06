В сети появилась петиция против и.о. ректора РГУ Игоря Мурога

На сайте change.org появилась петиция против и.о. ректора РГУ Игоря Мурога, не проработавшего в вузе и недели. Основаная претензия - спорные, резкие решения и армейские порядки.

На сайте change.org появилась петиция против и.о. ректора РГУ Игоря Мурога. Руководитель не проработал и недели (вступил в должность 30 ноября), но уже есть немало тех, кто не хочет видеть его во главе вуза. Пока, по состоянию на 18:50 6 декабря, за неполные сутки петицию подписали 242 человека. Это число растет.

«Всеми уважаемый и любимый и. о. ректора Олег Сулица был отправлен в отставку, его должность занял военный Игорь Мурог. Новый ректор агрессивно начал свою деятельность. Начал с бессмысленных запретов и ограничений прав человека на территории Вуза», - так начал текст пользователь Сергей Перехватов.

В петиции сказано об уходе с должностей всех проректоров, о чем ранее сообщала КП-Рязань. Профессорско-преподавательский состав, если верить автору, тоже может поредеть. Утверждается, что похожая ситуация (с исходом преподавателей) наблюдалась в предыдущем вузе под руководством Мурога – Рязанском политехе.

«Мы не хотим учиться и работать под вашим руководством, с вашими армейскими порядками и замашками», - обращается к Мурогу автор, заявляя, что выступает от лица студентов и преподавателей.

Отмечается, что работники и студенты РГУ уже планируют сбор подписей под обращением в Минобрнауки России с требованием расторгнуть контракт с нынешним и.о. ректора. Не исключают они и выхода на одиночные пикеты.

Вместе с тем об Олеге Сулице в петиции отзываются как о замечательном руководителе, работать и учиться под руководством которого было одно удовольствие.