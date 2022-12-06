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НовостиОбщество6 декабря 2022 14:42

В Рязани впервые отметили День профсоюзного работника Рязанской области

С праздником поздравляла председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова
Источник:kp.ru
Фото: rgdrzn.ru

Фото: rgdrzn.ru

Торжественное мероприятие, посвященное Дню профсоюзного работника Рязанской области, состоялось в здании областного объединения профсоюзов. Знаменательная дата отмечается впервые – соответствующие изменения в региональное законодательство были внесены в 2022 году.

С праздником председателя Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инну Калашникову и всех собравшихся поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

- С профсоюзными работниками мы идем бок о бок всю жизнь. Знаю, как много вы делаете для защиты трудовых прав граждан. Самого глубокого уважения заслуживает ваша активная жизненная позиция, готовность менять мир вокруг себя к лучшему, ответственность за результаты работы, - сказала Татьяна Панфилова.

Профсоюзным работникам Татьяна Панфилова вручила награды Рязанской городской Думы.