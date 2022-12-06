Фото с аэродрома в Дягилево в Рязани с другого ракурса. Фото: Военный осведомитель.
Вечером 5 декабря в телеграм-каналах, в частности – «Военный осведомитель», появились фото с военного аэродрома Дягилево в Рязани. На кадрах с разного ракурса виден поврежденный самолет, рядом стоит машина-топливозаправщик.
Источник КП-Рязань в силовых структурах подтвердил, что фотографии сделаны на дягилевском аэродроме, несмотря на предположения, что борт мог базироваться в Энгельсе.
Ранее минобороны РФ рассказало, что над аэродромом ПВО перехватило украинский беспилотник. Его обломки при падении вызвали возгорание и взрыв. В результате происшествия погибли три человека (читать подробнее).
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