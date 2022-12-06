Губернатор Малков пообещал поддержать семьи погибших на аэродроме в Дягилеве

Губернатор Малков пообещал помочь семьям погибших на аэродроме в Дягилеве.

Вечером 5 декабря губернатор Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате происшествия на военном аэродроме в Дягилеве.

«По информации министерства обороны России, была совершена попытка киевского режима нанести удар беспилотниками. Но их перехватили средства противовоздушной обороны ВКС России. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Выражаю глубокие соболезнования их семьям», - написал Малков.

Глава региона заверил, что власти обязательно окажут семьям «всю возможную поддержку». Вопрос этот он держит на личном контроле.

Ранее минобороны рассказало, что все-таки произошло на военном аэродроме Дягилево на окраине Рязани (читать подробнее).

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