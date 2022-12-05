Два случая менингита среди детей подтвердили в рязанском Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре подтвердили случаи заражения менингитом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В рязанском управлении Роспотребнадзора подтвердили два случая заболевания менингитом среди детей. Об этом рассказывает 62ИНФО, ссылаясь на ответ ведомства.
Случаи заражения менингококковой инфекцией у детей зафиксированы в Рязанской области с начала октября 2022 года. Роспотребнадзор отметил: ежегодно в регионе регистрируют от трех до шести таких случаев.
Напомним, трехлетний ребенок умер предположительно от менингита. Данную инфекцию выявили и у его сестры.
В ведомстве также заявили, что из-за выявленных случаев менингита проверили контактных людей, а также по показаниям провели экстренную химиопрофилактику и специфическую иммунопрофилактику.