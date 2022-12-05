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НовостиОбщество5 декабря 2022 15:31

Два случая менингита среди детей подтвердили в рязанском Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор официально подтвердил, что в Рязанской области у двух детей обнаружили менингит
Источник:kp.ru
В Роспотребнадзоре подтвердили случаи заражения менингитом.

В Роспотребнадзоре подтвердили случаи заражения менингитом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рязанском управлении Роспотребнадзора подтвердили два случая заболевания менингитом среди детей. Об этом рассказывает 62ИНФО, ссылаясь на ответ ведомства.

Случаи заражения менингококковой инфекцией у детей зафиксированы в Рязанской области с начала октября 2022 года. Роспотребнадзор отметил: ежегодно в регионе регистрируют от трех до шести таких случаев.

Напомним, трехлетний ребенок умер предположительно от менингита. Данную инфекцию выявили и у его сестры.

В ведомстве также заявили, что из-за выявленных случаев менингита проверили контактных людей, а также по показаниям провели экстренную химиопрофилактику и специфическую иммунопрофилактику.