Два случая менингита среди детей подтвердили в рязанском Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре подтвердили случаи заражения менингитом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рязанском управлении Роспотребнадзора подтвердили два случая заболевания менингитом среди детей. Об этом рассказывает 62ИНФО, ссылаясь на ответ ведомства.

Случаи заражения менингококковой инфекцией у детей зафиксированы в Рязанской области с начала октября 2022 года. Роспотребнадзор отметил: ежегодно в регионе регистрируют от трех до шести таких случаев.

Напомним, трехлетний ребенок умер предположительно от менингита. Данную инфекцию выявили и у его сестры.

В ведомстве также заявили, что из-за выявленных случаев менингита проверили контактных людей, а также по показаниям провели экстренную химиопрофилактику и специфическую иммунопрофилактику.