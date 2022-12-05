Мобилизованных рязанцев и их семьи освободят от уплаты пеней за ЖКХ Фото: Даниил ОПАРИН

Мобилизованных рязанцев и членов их семей хотят освободить от уплаты пеней за просрочку коммунальных платежей. Проект постановления разместили на сайте правительства Рязанской области.

В проекте прописано, что контрактники и их семьи освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Для получения данного права необходимо подать заявление и предоставить ряд документов. Среди них должны быть те, которые подтверждают заключение контракта по мобилизации и родство с военнослужащим.

Уточняется, что освободят от начисления пеней с даты заключения военнослужащим контракта и до его прекращения. Кроме того, перерасчет начисления будет осуществляться от времени выхода федерального закона – 7 октября 2022 года.