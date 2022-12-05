О взрыве на аэродроме в Рязанской области доложили президенту РФ Путину Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президенту РФ Владимиру Путину представили доклад о ЧП на военном аэродроме, произошедшем 5 декабря в Рязанской области. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на информацию от пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

- От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит, - ответил на советующий вопрос журналистов официальный представитель Кремля.

Как отмечает РИА Новости, пресс-секретарь рекомендовал обращаться за информацией в Минобороны.

Также главе государства представили доклад о чрезвычайном происшествии в Саратовской области.

Напомним, утром 5 декабря на военном аэродроме под Рязанью произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли три человека, и еще шестеро пострадали. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

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