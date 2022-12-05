В центре Рязани силовики жестко задержали двоих человек, заломив им руки

Полиция остановила машину и провела задержание двух подозреваемых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Рязани сотрудники полиции провели задержание. Об этом в понедельник, 5 декабря, пишут «рзн.инфо» со ссылкой на очевидцев.

На площади Ленина силовики остановили автомобиль Hyundai на безопасном участке дороги около памятника Ленину. Полицейские вывели из машины двух человек, заломили им руки, прислонив подозреваемых к автомобилю. Через некоторое время задержанных провели в пункт полиции, который находится в этом районе. Затем правоохранители вернулись на место задержания с понятыми и устроили обыск автотранспорта. В конечном счете, задержанных увезли.

В пресс-службе УМВД пояснили, что проводились оперативно-розыскные мероприятия в отношении задержанных лиц по совершению преступлений. Каких преступлений – пока не уточняется.