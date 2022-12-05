45-летний сасовец выпал из окна квартиры на третьем этаже

В воскресенье, 4 декабря, в поселке Сотницыно Сасовского района местный житель выпал из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

45-летний мужчина выпал из окна около девяти часов вечера воскресенья. По данным полиции, он был нетрезвым, и совершил оплошность по собственной неосторожности. К счастью, он остался жив. Со множественными переломами его доставили в травматологическое отделение Сасовского ММЦ.