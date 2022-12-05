Лучшим рязанским добровольцам вручили знаки губернатора

Знаки губернатора Рязанской области, которые вручили лучшим волонтерам региона.

В День волонтера, 5 декабря, в рязанском правительстве прошла торжественная церемония вручения знаков губернатора «Доброволец Рязанской области». Участников волонтерского движения за значительный вклад в развитие волонтерства награждал вице-губернатор Артем Бранов.

В этом году знаками от имени губернатора наградили 50 человек, среди которых есть школьники, студенты, педагоги, а также сотрудники образовательных учреждений, центров детского творчества, работники сферы здравоохранения, активисты общественных организаций, поисковых отрядов, движения «Волонтеры Победы», «Серебряные волонтеры», представители ряда предприятий региона.

Среди награжденных ученица десятого класса лицея №52 Елизавета Голубкова. Она начала свою волонтерскую деятельность в 2020 году на мероприятии от Патриотцентра, где и познакомилась с «Волонтерами Победы». В течение года была рядовым волонтером, а в конце 2021 года стала заместителем координатора направления «Наши Победы». Через полгода стала региональным координатором, а также членом федеральной команды того же направления. Школьница принимает участие в написании всероссийских квестов, интеллектуальных игр, «РИСК». Сейчас она является заместителем регионального руководителя в РРО ВОД «Волонтеры Победы».

Вице-губернатор поблагодарил всех за активную жизненную позицию и бескорыстную помощь людям, подчеркнув серьезность этой значимой работы: «Сегодня волонтерское движение объединяет более 92-х тысяч человек. Действует 640 добровольческих организаций. С вашим участием воплощаются в жизнь важнейшие социальные и экологические инициативы, проекты в сфере образования, медицины, культуры и науки. Среди вас есть люди, которые занимаются поисковой работой, спасают жизни. <…> Особо хочу отметить ваше участие в патриотическом воспитании молодежи. В оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны».

Бранов также напомнил, что День добровольца появился в календаре в 2017 году указом президента России.