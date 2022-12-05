«Рязаньгоргаз» напомнил правила безопасности при использовании газового оборудования

Природный газ взрывоопасен, а угарный – способен вызвать отравление при малейшей концентрации, поэтому, чтобы обеспечить свою безопасность, важно знать и соблюдать простые правила.

Простые правила

Особую осторожность необходимо проявлять абонентам, проживающим в многоквартирных домах. От их действий зависит безопасность людей во всем доме.

В многоквартирных домах категорически запрещается:

-хранить газовые баллоны в жилых помещениях, коридорах, подвалах;

-переносить стационарные газовые приборы, производить перепланировку газифицированного помещения без согласования;

-закрывать и заклеивать вентиляционные каналы.

В идеале, нужно закрывать кран перед газовыми приборами после каждого пользования газом.

При появлении в помещении запаха газа, нельзя зажигать огонь, курить, включать и выключать электроприборы и освещение, т.к. небольшая искра может спровоцировать взрыв. Почувствовав запах газа, откройте двери и форточки для проветривания, выключите газовые приборы и закройте краны на газопроводе. Важно покинуть помещение и вызвать аварийную службу по телефону 04 или 104 с мобильного. Звонить из загазованного помещения категорически запрещено.

Особенности использования газа зимой

При резких колебаниях температуры наружного воздуха, сильном ветре и снегопаде возможно обмерзание оголовков дымоходов и закупорка их снегом. Это может привести к прекращению тяги или появлению обратной тяги. В этом случае весь ядовитый угарный газ будет идти в помещение. Поэтому обязательно следует проверять наличие тяги перед включением и через 3-6 минут после зажигания основной горелки газовых колонок и отопительных котлов.

При пользовании газовыми приборами очень важна хорошая вентиляция помещения: форточка или фрамуга при работе газового оборудования должна быть всегда открыта, так как при нехватке кислорода в воздухе природный газ сгорает не полностью и выделяет ядовитый угарный газ.

Своевременное обслуживание

Безопасная эксплуатация газовых приборов зависит от их своевременного технического обслуживания. На основании федерального закона о газоснабжении, а также действующих норм и правил, утвержденных Правительством РФ, потребитель газа обязан заключать договор на техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) со специализированной организацией. В Рязани такой организацией является АО "Рязаньгоргаз". Газоснабжающая организация вправе приостановить поставку газа в случае, если у абонента нет такого договора.

В соответствии с законодательством техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования должно проводиться не реже одного раза в год.

Как заключить договор на ТО?

Подать заявку на заключение договора можно на сайте http://gorgaz.ryazan.ru/