Расписание электричек в Рязанской области изменится с 7 по 10 декабря.

С 7 по 10 декабря на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области МЖД проведет ремонтно-путевые работы. Из-за этого изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба компании.

«Технологические «окна» назначены с 7:00 до 11:00», - говорится в релизе.

Время отправления и прибытия изменится у электричек, которые ходят между Рязанью-1 и станциями Гавердово, Шилово, Ясаково, Сасово. Также в названные даты следует дополнительно уточнять расписание электричек Касимов — Шилово. Сделать это можно на официальном сайте, в приложении РЖД, непосредственно на вокзалах и остановочных пунктах.