На трассе «Каспий» в Рязанской области погиб водитель влетевшего под фуру Renault

На трассе «Каспий» в Рязанской области 3 декабря в ДТП погиб человек.

В Рязанской области на 332 километре трассы Р-22 «Каспий» (Александро-Невский район) в ДТП погиб человек. Это 54-летний водитель Renault Duster из Пензенской области.

По данным пресс-службы областного УМВД, 3 декабря, примерно в 14:10, автомобиль Renault врезался в припаркованный на обочине грузовик Mercedes Benz с полуприцепом. Судя по фото, под фуру легковушка влетела на полном ходу.

В остальных 14 ДТП со 2 по 4 декабря различные травмы получил 21 человек. Смертельных случаев больше не было.