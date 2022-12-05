В доме на улице Интернациональной загорелась квартира

Пожар на улице Интернациональной. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

В девятиэтажном доме на улице Интернациональной в Рязани случился пожар, в результате которого пострадали двое. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о горевшей двухкомнатной квартире поступило в 18:22 в воскресенье, 4 декабря. Сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек, одного человека они спасли.

Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Пожар ликвидировали 15 человек и четыре единицы техники.

В результате происшествия пострадали женщина 1968 года рождения и мужчина 1979 года рождения. Они были госпитализированы.