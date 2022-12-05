Бывший министр соцзащиты Валерий Емец может стать директором рязанского политеха

Бывший министр соцзащиты Валерий Емец может стать директором Рязанского филиала Московского политехнического университета.

Бывший министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец с 6 декабря может возглавить Рязанский филиал Московского политехнического университета. Об этом сообщает интернет-издание Vidsboku.

Экс-директор политеха, депутат Рязоблдумы Игорь Мурог, напомним, ранее перешел на должность ректора Рязанского государственного университета. После него обязанности руководителя стал временно исполнять кандидат физико-математических наук Ринат Идрисов.

Полковник запаса, доктор политических наук Валерий Емец не вошел в состав правительства Павла Малкова. Министром он пробыл пять лет — с сентября 2017 года по сентябрь 2022-го.