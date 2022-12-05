Жительница Сасова обыграла знатоков в «Что? Где? Когда?» и заработала 200 тысяч рублей

Жительница Сасова обыграла команду знатоков Андрея Козлова в «Что? Где? Когда?» и заработала 200 тысяч рублей. Фото: Первый канал.

Жительница Сасова Галина Голякова обыграла команду Андрея Козлова в «Что? Где? Когда?» Эфир второй игры зимней серии прошел 4 декабря на Первом канале.

Вопрос жительницы Рязанской области прозвучал в девятом раунде, когда волчок указал на 13-й сектор.

«Около одной организации в Китае на стенде под иероглифами есть формула: 100-1=0. Какая это организация, что означает формула?» - спрашивала рязанка.

Знатоки в целом правильно уловили смысл, предположив, что если не хватает какой-то одной детали, либо одна ошибка - то все дело превращается «в ничто». В качестве версий предлагались самолеты, атомная энергия, но остановились на варианте «бюро переводов».

Правильным же ответом был:

«Отдел полиции. Если мы сто дел раскрыли, а одно нет, вся работа равно нулю».

Галина Голякова обыграла знатоков и получила 100 тысяч рублей. Кроме того, жительница Сасова получила дополнительные 100 тысяч рублей за лучший вопрос.

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