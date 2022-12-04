Приземленный и доступный. Нападающего сборной Аргентины Месси назвали «простым рязанским парнем»

Нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси назвали «простым рязанским парнем». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший тренер сборной России по футболу (1996-1998 – Ред.) Борис Игнатьев назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси «простым рязанским парнем», сравнивая игрока с Диего Марадоной.

«Месси никогда не будет вести себя как Марадона. Он приземленный, уравновешенный, знающий себе цену. Никогда не превысит нормы дозволенного. Он не может показать своим видом: Я же Месси! Нет. Это простой, доступный, рязанский парень», - сказал Игнатьев в интервью «РБ-спорт».

Ранее нападающий ФК «Рязань» Вячеслав Пурак, выступая за один из крымских клубов, сравнил себя с нападающим сборной Бельгии Ромелу Лукаку:

- Он [Лукаку] такой же габаритный, постоянно цепляется за мячи, - сказал форвард (читать подробнее).

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