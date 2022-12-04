Руководство областной прокуратуры начнет принимать рязанцев с 5 декабря по видеосвязи

Руководство прокуратуры Рязанской области начнет принимать рязанцев с 5 декабря по видеосвязи.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Руководство прокуратуры Рязанской области запланировало личные приемы граждан. Встречи с рязанцами будут проходить в режиме онлайн по видеосвязи.
График личных встреч с руководством прокуратуры Рязанской области:
- 5 декабря с 15:00 заместитель прокурора Екатерина Банникова примет население Милославского района;
- 6 декабря с 14:30 первый зампрокурора Рязанской области Никита Зубко пообщается с жителями Железнодорожного района Рязани;
- 7 декабря с 09:00 прокурор Рязанской области Иван Панченко примет жителей Ермишинского района.
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