Рязанский предприниматель пытался откупиться от полицейского 50 тысячами рублей. Теперь придется платить в шесть раз больше

Рязанский предприниматель пытался откупиться от полицейского 50 тысячами рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанского индивидуального предпринимателя признали виновным в покушении на дачу взятки полицейскому, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следствие и суд установили, 1 июля 2022 года мужчина попытался дать полицейскому 50 тысяч рублей, чтобы уйти от ответственности. Предприниматель и его работник нарушили миграционное законодательство.

Полицейский от денег отказался и написал заявление.

Рассмотрев материалы дела, суд признал ИП виновным и приговорил к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!