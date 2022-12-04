Рязанский предприниматель пытался откупиться от полицейского 50 тысячами рублей. Теперь придется платить в шесть раз больше

Рязанский предприниматель пытался откупиться от полицейского 50 тысячами рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рязанского индивидуального предпринимателя признали виновным в покушении на дачу взятки полицейскому, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
Следствие и суд установили, 1 июля 2022 года мужчина попытался дать полицейскому 50 тысяч рублей, чтобы уйти от ответственности. Предприниматель и его работник нарушили миграционное законодательство.
Полицейский от денег отказался и написал заявление.
Рассмотрев материалы дела, суд признал ИП виновным и приговорил к штрафу в размере 300 тысяч рублей.
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