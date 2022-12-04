Рязанцев днем 5 декабря ждут 12 градусов мороза и очень высокое давление

Рязанцев днем 5 декабря ждут -12 градусов и очень высокое давление. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 5 декабря, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, предупреждает региональное управление МЧС со ссылкой на метеорологов.

Ветер в понедельник прогнозируется юго-восточный, южный, порывами до семи метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -18… -13 градусов, днем -12… -7 градусов.

По данным специалистов центра «Фобос», днем 5 декабря погода будет ясной, но атмосферное давление очень высокое.

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