Опубликована программа фестиваля закаливания и зимнего плавания в Рязани.
Фото: Олег УКЛАДОВ
10 декабря 2022 года на Рюминском пруду в Рязани состоится фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода», анонсирует мероприятие «моржей» региональный минспорт.
Что будет на фестивале закаливания в Рязани:
- 11:00-14:00 — церемония открытия, работа площадок и мастер-классов (техника обливания холодной водой, закал-бег 500 метров, чередование термопроцедур, водное поло и многое другое);
- 14:00 — общие заплывы для новичков;
- 14:30 — закрытие фестиваля.
Первый фестиваль закаливания прошел в Рязани 18 декабря 2021 года. Участвовали клубы «Эврика» из Рязани, «Энергия холода» из Новомичуринска и «Джентельмены удачи» из Люберец Московской области.
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