Опубликовано видео со страшного пожара в Ласково под Рязанью.

Появилось видео с места пожара в поселке Ласково Рязанского района, где горел двухэтажный жилой частный дом. Боролись с огнем 24 бойца Государственной противопожарной службы регионального ГУ МЧС.

В результате происшествия серьезно обгорел хозяин дома. Пожилой мужчина в настоящее время находится в больнице (читать подробнее).

Пожар в Ласково тушили несколько часов. Ликвидировали возгорание лишь в ночь на 4 декабря.

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