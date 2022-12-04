Во время пожара в частном доме под Рязанью серьезно обгорел мужчина. Фото: аТипичная Рязань.

Субботним вечером 3 декабря в поселке Ласково Рязанского района загорелся двухэтажный частный дом. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру регионального управления МЧС в 21:35.

Спустя два с половиной часа пожарные локализовали возгорание на площади 180 кв. метров, а еще примерно через полчаса ликвидировали.

В результате пожара пострадал 64-летний хозяин дома. По данным «аТипичной Рязани», у пострадавшего обгорела кожа на 80%.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают точную причину возгорания и причиненный ущерб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!