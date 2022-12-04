С 1 декабря в любой квартире в новостройках можно обустроить сауну или хамам. Но есть ряд условий Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 декабря 2022 года в многоквартирных новостройках можно обустраивать инфракрасные кабины, индивидуальные сауны и хамамы, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным ведомства, парилку можно предусмотреть в любом помещении на этапе проектирования и строительства многоквартирного дома.

Если рязанцы пожелают обустроить сауну или хамам в квартире уже жилого дома, то такое возможно только при его реконструкции или капитальном ремонте.

«При этом индивидуальные сауны в квартирах должны быть заводского исполнения. Во время их монтажа и установки необходимо соблюдать инструкцию предприятия-изготовителя», - говорится в сообщении.

Контроль за размещением саун в квартирах возложили управляющие компании.

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