В Рязани за 950 млн рублей продают здание действующей мебельной фабрики на Московском шоссе

За фабрику мебели в Рязани просят почти миллиард рублей. Фото: Avito.

В Рязани выставили на продажу комплекс зданий, в которых располагается действующая мебельная фабрика. За два корпуса площадью 16,5 тысяч и 4,5 тысячи квадратных метров просят 950 млн рублей. Объявление с 18 ноября размещается на сайте Avito.

Согласно информации в объявлении, комплекс, расположенный на Московском шоссе, 147 строение 1, состоит из производственных и офисных помещений и земельного участка. Постройки огорожены и имеют три автомобильных въезда, а также один железнодорожный, необщего пользования. Здания со всеми коммуникациями и отапливаются собственной газовой котельной.

Примечательно то, что вместе с корпусами можно купить и работающее там мебельное производство с «розничной сетью в 70 городах России». Условия его приобретения обсуждаются отдельно.