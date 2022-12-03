Труп женщины обнаружили прохожие на улице Интернациональной днем 3 декабря

На улице Интернациональной в Рязани обнаружили труп.

Страшную находку обнаружили днем в субботу, 3 декабря, жители рязанского микрорайона Канищево. В одном из дворов на улице Интернациональной прохожие наткнулись на человеческий труп – он лежал под окнами многоэтажки. Кадры с места происшествия опубликовала группа «В районе Канищево».

- Труп на Интернациональной 13а, - лаконично прокомментировала пост его автор.

На месте работали сотрудники полиции и Следственного комитета. Позже в пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что погибшей оказалась женщина 1950 года рождения. Причины гибели человека выясняются. По факту произошедшего уже организована доследственная проверка.