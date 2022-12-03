«Она работала, чтобы у детей было будущее». Елена Сорокина поддержала присвоение новой школе в Кальном имени Надежды Чумаковой

Будущую школу №76 в Рязани назовут в честь Надежды Чумаковой.

Новой школе №76 в микрорайоне Кальное планируют присвоить имя экс-мэра Рязани Надежды Чумаковой. Предложение общественников в субботу, 3 декабря, поддержала глава администрации Елена Сорокина.

Помимо присвоения имени Чумаковой, в новом учебном заведении хотят открыть и музей, посвященный ей. Событие неслучайное, так как именно в следующем году Рязанская область будет отмечать 100-летие со дня рождения легендарной градоначальницы.

- Она жила и работала, чтобы в городе были дети, было будущее. Оргкомитет по празднованию юбилейной даты выступил с предложением присвоить школе имя Н.Н. Чумаковой и сделать музей. Конечно, поддерживаем, - написала в соцсети Сорокина.

Глава администрации отметила, что идеи о том, какой должна быть экспозиция, у директора будущей школы Ольги Игнатовой уже есть.

Ранее стало известно, когда новое учебное заведение распахнет свои двери для учеников.