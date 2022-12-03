Рязанской области выделили более 266 млн рублей на покупку новых троллейбусов

Для Рязани купят еще 10 троллейбусов, деньги Правительство России уже выделило.

Правительство России выделило Рязанской области 266,7 млн рублей на покупку новых троллейбусов. Соответствующее распоряжение, датированное 30 ноября, подписал премьер Михаил Мишустин. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает официальный сайт кабмина.

- Финансирование позволит обеспечить комфортабельным экологически чистым транспортом около 5 тысяч жителей города в новых микрорайонах: Кальное, Канищево, Семчино и в районе улицы Зубковой, - говорится в сообщении.

Выделенные деньги позволят приобрести для Рязани еще 10 низкопольных машин. Таким образом, федеральная субсидия покроет 97% необходимого объема финансирования закупки, а оставшиеся три процента регион вложит самостоятельно. Планируется, что новые троллейбусы поступят в областной центр уже в декабре.