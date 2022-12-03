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НовостиОбщество3 декабря 2022 14:16

Рязанской области выделили более 266 млн рублей на покупку новых троллейбусов

Деньги регион получит из резервного фонда Правительства России
Источник:kp.ru
Для Рязани купят еще 10 троллейбусов, деньги Правительство России уже выделило.

Для Рязани купят еще 10 троллейбусов, деньги Правительство России уже выделило.

Правительство России выделило Рязанской области 266,7 млн рублей на покупку новых троллейбусов. Соответствующее распоряжение, датированное 30 ноября, подписал премьер Михаил Мишустин. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает официальный сайт кабмина.

- Финансирование позволит обеспечить комфортабельным экологически чистым транспортом около 5 тысяч жителей города в новых микрорайонах: Кальное, Канищево, Семчино и в районе улицы Зубковой, - говорится в сообщении.

Выделенные деньги позволят приобрести для Рязани еще 10 низкопольных машин. Таким образом, федеральная субсидия покроет 97% необходимого объема финансирования закупки, а оставшиеся три процента регион вложит самостоятельно. Планируется, что новые троллейбусы поступят в областной центр уже в декабре.