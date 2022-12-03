Пик барической горы. Рязанцев в воскресенье ждут умеренный мороз и чрезвычайно высокое атмосферное давление

Очень высокое атмосферное давление ждет рязанцев 4 декабря. Фото: Мария АНАНОВА

Воскресенье, 4 декабря, в Рязанской области будет погожим и морозным, а атмосферное давление выйдет на пиковые показатели. Прогноз, составленный синоптиками Рязанского филиала Росгидромета, опубликовала пресс-служба областного МЧС.

Над регионом продолжает царить мощный антициклон, который обеспечивает солнечную погоду с умеренным выхолаживанием воздуха. Под утро столбики термометров опустятся до -11…-16 градусов. Днем будет ненамного теплее – от минус 5 до минус 10 по Цельсию.

Ветер в течение суток будет дуть с юго-востока со скоростью 4 – 9 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица.

Что же касается атмосферного давления, то по словам специалистов метеоцентра «Фобос» оно достигнет так называемого пика барической горы. 4 декабря синоптики ожидают в Рязанской области 773 – 774 мм ртутного столба, что выше нормы на 22 – 25 единиц. В последующие дни характер давления атмосферы существенно не изменится. Снижаться же оно начнет, по прогнозам, только к следующим выходным, когда на смену азиатскому антициклону придет атлантический циклон.