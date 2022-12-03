Минкульт России заказал проект реставрации Вознесенского собора в Касимове за 17,7 млн рублей

На проект реставрации Вознесенского собора в Касимове потратят 17,7 млн рублей. Фото: Касимовское городское благочиние | kasblag.ru.

Минкульт России намерен отреставрировать Вознесенский собор в Касимове и уже начал поиск подрядчика для разработки проекта реставрации. Открытый конкурс размещен на портале госзакупок.

Согласно тендерной документации, на проект восстановительных работ планируется потратить 17,7 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить ряд научно-исследовательских, инженерных и изыскательских работ, а также составить подробный план реставрации объекта культурного наследия. Он должен включать в себя интерьерные решения помещений собора с расстановкой мебели, выбор цвета фасада, внутреннего убранства и систему коммуникаций, охраны и пожарной безопасности. Дополнительно должно быть спроектировано и благоустройство прилегающей территории, включая стоянку для транспорта и ограждение.

Выполнить все возложенные обязанности подрядчик должен будет в течение 500 календарных дней с момента заключения контракта, но не позднее 30 января 2025 года.

По информации сайта Касимовского городского благочиния, Вознесенский собор начали строить в 1854 году взамен обветшавшего здания. Освятили постройку в 1867 году. В 20-е годы ХХ века собор закрыли и перепрофилировали для гражданских учреждений. Церкви здание возвратили только в 1998 году.