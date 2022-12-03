На Скорбященском мемориале Рязани увековечили имена четырех членов экипажа

Экипаж самолета Ил-4, погибший 11 сентября 1942 года у села Заокское.

3 декабря в День Неизвестного солдата на Скорбященском мемориале в Рязани прошел памятный митинг. Из безвестности и забвения были возвращены имена четырех членов экипажа советского бомбардировщика Ил-4, разбившегося 11 сентября 1942 года рядом с селом Заокское.

Самолет 836 бомбардировочного авиаполка совершал учебно-тренировочной полет и в результате трагических обстоятельств потерпел катастрофу. Все члены экипажа (Николай Шевченко, Иван Удовенко, Степан Капелюхин, Александр Иванов) погибли. Долгое время имена летчиков не были увековечены, затерявшись среди документов Центрального архива Министерства обороны РФ.

Благодаря совместной работе журналиста «Комсомольской правды» Евгения Баранцева, главы Заокского сельского поселения Нины Судачковой, депутата Государственной Думы РФ Андрея Красова удалось вернуть эту страницу рязанской истории.

Катастрофа – в большей степени трагическая случайность, чем военный подвиг. Но это не означает, что мы не должны помнить имена героев. Двое из четырех членов экипажа к тому моменту имели высокие госнаграды. Капитан Шевченко был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, имел 58 боевых вылетов. Дважды выпрыгивал из горящего бомбардировщика и возвращался в часть. Летчик Удовенко еще летом сорок первого бомбил переправу через Днепр и бронетанковые соединения противника. Осенью того же года совершил вынужденную посадку на горящем самолете на территории, занятой противником, но вернулся в часть. За бои августа-сентября сорок первого награжден орденом Красного Знамени.

В мероприятиях приняли участие представители областного правительства, первые лица исполнительной и законодательной города Рязани, представители Поискового движения России, учащиеся и их преподаватели.

К памятным камням с именами летчиков легли живые цветы.