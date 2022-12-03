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НовостиОбщество3 декабря 2022 9:24

Тонированную легковушку с 17-летним водителем без прав остановили полицейские в Рязани

За езду без удостоверения юному шоферу теперь грозит штраф
Источник:kp.ru
В Рязани остановили 17-летнего подростка, который ездил на машине без водительских прав. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязани остановили 17-летнего подростка, который ездил на машине без водительских прав. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Несовершеннолетнему жителю Рязани грозит административный штраф за езду без водительских прав. Молодого человека поздним вечером 2 декабря остановили полицейские в Московском районе города, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Тонированный ВАЗ 2107 привлек внимание патрульных Отдельного батальона ППС на улице Сельских Строителей. Заметив служебный автомобиль полиции, легковушка обратилась в бегство и попыталась скрыться во дворах.

Однако уйти от сотрудников полиции водителю отечественной машины не удалось, транспорт остановили. При проверке документов выяснилось, что за рулем находился 17-летний подросток. В силу своего возраста он не имеет водительских прав, следовательно и права управления автомобилем.

На место вызвали экипаж ДПС, который составил на юношу административный протокол. Теперь ему грозит штраф от 5000 до 15 000 рублей.