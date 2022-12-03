Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Спасском районе

В массовом ДТП в Спасском районе пострадали пять человек.

Серьезное ДТП случилось вечером 2 декабря в Спасском районе. На 39 километре автодороги Рязань – Спасск-Рязанский столкнулись четыре автомобиля. Обошлось без погибших, но пять человек пострадали, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

По предварительной информации, массовую аварию спровоцировала 44-летняя водитель Mitsubishi Pajero Sport. Женщина по касательной задела Volkswagen Transporter, за рулем которого был 35-летний житель Подмосковья. После микроавтобус налетел еще на два автомобиля: KIA Ceed и Toyota Camry.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель Toyota и его 30-летняя пассажирка, водитель и 47-летний пассажир Volkswagen, а также девятилетний мальчик, который в момент ДТП находился в салоне KIA.

Что стало причиной аварии, в настоящее время выясняет дорожная полиция. По факту произошедшего ведется проверка.