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НовостиОбщество3 декабря 2022 8:07

Жителя Рязанской области, ушедшего добровольцем на СВО, освободили из плена

Мужчина в настоящее время проходит медицинское и психологическое обследование в Москве
Источник:kp.ru
Рязанца, ушедшего добровольцем на СВО и попавшего в плен, освободили.

Рязанца, ушедшего добровольцем на СВО и попавшего в плен, освободили.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителя Рязанской области, ушедшего добровольцем на СВО и попавшего в плен, освободили. Об этом в пятницу, 2 декабря, в своем Телеграм-канале сообщила региональный Уполномоченный по правам человека Наталья Епихина.

- Благодаря Уполномоченному по правам человека в России Т.Н. Москальковой и Минобороны России удалось освободить из украинского плена рязанского воина, ушедшего добровольцем на СВО, - написала Епихина.

В настоящее время мужчина уже в Москве, где проходит медицинское и психологическое обследование, с родными и близкими общается по телефону. Епихина добавила, что тоже находится на связи с семьей освобожденного бойца и заверила, что всю помощь, которая требуется, ему окажут.