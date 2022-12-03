Жителя Рязанской области, ушедшего добровольцем на СВО, освободили из плена

Рязанца, ушедшего добровольцем на СВО и попавшего в плен, освободили. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителя Рязанской области, ушедшего добровольцем на СВО и попавшего в плен, освободили. Об этом в пятницу, 2 декабря, в своем Телеграм-канале сообщила региональный Уполномоченный по правам человека Наталья Епихина.

- Благодаря Уполномоченному по правам человека в России Т.Н. Москальковой и Минобороны России удалось освободить из украинского плена рязанского воина, ушедшего добровольцем на СВО, - написала Епихина.

В настоящее время мужчина уже в Москве, где проходит медицинское и психологическое обследование, с родными и близкими общается по телефону. Епихина добавила, что тоже находится на связи с семьей освобожденного бойца и заверила, что всю помощь, которая требуется, ему окажут.