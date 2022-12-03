Пост главы рязанского минприроды сохранил Александр Новиков

Александр Новиков сохранил пост главы рязанского минприроды. Фото: Рязанская областная Дума.

Главой министерства природопользования Рязанской области вновь назначен Александр Новиков. Соответствующее постановление губернатора Павла Малкова в пятницу, 2 декабря, опубликовала газета «Рязанские ведомости».

В минприроды Новиков трудится с 2014 года. Сначала он замещал должность начальника отдела государственного охотничьего надзора, а в 2017 году стал главой управления государственного экологического надзора.

В январе 2020 года его назначили исполняющим обязанности министра природопользования. В этой должности Новиков проработал чуть больше месяца и в марте того же года избавился от приставки и.о. и фактически возглавил ведомство.