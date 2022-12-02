«Водитель не признает вины». На окраине Рязани сбили женщину, идущую в мечеть

Разыскиваются очевидцы ДТП, в котором грузовик сбил женщину на окраине Рязани, идущую в мечеть
В Рязани разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадала 36-летняя. Все произошло пятничным днем 18 ноября.
По данным полиции, примерно в 13:30 у строения №2 по 2-му Сиреневому проезду 44-летний житель села Шахманово за рулем грузовика сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«Те, кто видел, как машина сбила пешехода, который шел в мечеть и переходил дорогу по пешеходному переходу в пятницу 18 ноября, напишите, пожалуйста. Водитель не признает своей вины...» - обратился к рязанцам имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев.
Отметим, в результате дорожного происшествия женщина получила травмы.
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