Газ с 1 декабря в Рязанской области подорожал на 8,4%.

Тариф на газ в Рязани и области с 1 декабря 2022 года увеличился на 8,4%. Сколько теперь стоит газ для населения, указано в постановлении регионального ГУ РЭК. Его публикует компания «Газпром межрегионгаз Рязань», реализующая «голубое топливо».

При оплате по счетчику 1000 кубометров газа стали стоить 8183 рубля вместо 7550 рублей. Новые цены без счетчика с учетом норматива (из расчета на человека) представило МП «КВЦ».

Ранее о втором подорожании жилищно-коммунальных услуг за 2022 год КП-Рязань публиковала подробный материал. После этого стали известны точные цены на отопление и ГВС, электроэнергию, вывоз мусора. Также вырос тариф на холодную воду и водоотведение.