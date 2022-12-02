«Господи, какая утрата! Добрый, светлый человек». Рязанская земля потеряла учителя Галину Позднякову

Учительница из Кадома Галина Позднякова умерла.

Скончалась учительница Кадомской средней школы Позднякова Галина Николаевна. Печальную весть принесли в сообществе «Кадом».

«С прискорбием сообщаем о кончине учителя… Галина Николаевна всю жизнь отдала школе и ее ученикам. В последние годы писала стихи…» - говорится в некрологе.

Под сообщением появились несколько десятков комментариев, местные жители выражают соболезнования родным и близким покойной учительницы:

«Господи, какая утрата. Для Кадома, да и не только. Наш любимый педагог, столько тепла, человечности и стихов вы нам подарили. Пусть вашей душе будет хорошо. Покойтесь с миром».

«Никак не могу прийти в себя от потрясения. Милый, добрый, чистый, светлый человек. Все слова, что о ней можно сказать, имеют превосходную степень. Всей семье самые искренние соболезнования. Галину всегда буду помнить и любить», - пишут знавшие Галину Николаевну люди.

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