В Рязани при пожаре на улице Бирюзова погиб мужчина

В пятницу, 2 декабря, при пожаре в жилом доме №22 по улице Бирюзова в Рязани погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13.53, а в 14.13 огонь ликвидировали. Во время тушения пришлось эвакуировать 15 человек. По предварительным данным, на пожаре погиб мужчина. Его личность устанавливается.

В тушении пожара участвовало 15 человек и 4 единицы техники.