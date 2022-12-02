Синоптики предупредили о повышенном атмосферном давлении в Рязанской области 3 декабря

В Рязанской области сохраняется гололедица Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Главное управление МЧС по Рязанской области рассказало, каким будет прогноз погоды на субботу, 3 декабря.

В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Рязанцев предупреждают о гололедице.

Ветер будет умеренным, он подует с востока и юго-востока со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Ночью столбик термометра покажет от -11 до -16 градусов Цельсия. Днем в субботу, 3 декабря, температура воздуха будет составлять -8...-3°С.

По сообщению центра погоды «Фобос», атмосферное давление в области будет очень высоким.