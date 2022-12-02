Сразу два ДТП случились на Солотчинском мосту днем 2 декабря

На мосту через Оку под Рязанью произошли два ДТП. Фото: ПУВР.

В пятницу, 2 декабря, на Солотчинском мосту случилось два ДТП почти в одно и то же время. Фото с места аварий появились в автомобильном паблике «Подслушано у водителей Рязани».

Очевидец, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что в первом случае джип столкнулся с ехавшим впереди автомобилем. А чуть дальше, уже на другом конце моста, не поделили дорогу две легковушки.

- Развернуло леговушку. Чуть дальше по полосе еще одна с аварийкой в 50 метрах, контакт, может быть, был, - говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники дорожной полиции. Фото: ПУВР.

Очевидец также добавил, что в результате ДТП собралась небольшая пробка, однако, по состоянию на 17.10 сервис «Яндекс. Карты» показывал затор от развязки Северного обхода и почти до моста по направлению в сторону Солотчи. Но дорожная ситуация в районе аварий постепенно улучшается.

Что стало причиной столкновений автомобилей, выясняется. На месте работали сотрудники ГИБДД. Официальная информация пока не поступала.