Отряд силовиков задержал в Рязани двух бывших участников «слоновской» ОПГ

Отряд силовиков жестко задержал в Рязани двух бывших участников «слоновской» ОПГ.

На улице Лермонтова в Рязани полицейские со спецназовцами из отряда «Гром» задержали двух бывших участников «слоновской» преступной группировки. По информации рязанского УМВД, в 90-е годы 48-летние мужчины были активными членами ОПГ, а один из них еще и профессиональным карманником.

Второй задержанный входил в ближний круг лидеров «слоновцев», являясь некоторое время директором крупного предприятия

Во время личного досмотра оперативники обнаружили у «братков» свертки с наркотиком, массой 2,14 и 1,56 граммов. Позже в частном доме одного из задержанных нашли еще восемь граммов граммов марихуаны. По словам задержанных, наркотики они хранили для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело.

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