В Кальном с 25 декабря запретят остановку и стоянку автомобилей

Нельзя будет оставлять машины на участке дороги от улицы Кальной до Быстрецкой. Фото: Яндекс.

В рязанском микрорайоне Кальное с 25 декабря 2022 года запретят остановку и стоянку автомобилей на одном из внутриквартальных проездов. Речь идет об участке дороги от дома №7 по улице Кальной до улицы Быстрецкой в районе домов №№24 и 27, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ограничения для водителей вводятся «в целях обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного разъезда транспорта, а также парковки машин». О запрете стоянки автовладельцам напомнит дорожный знак, а автомобили нарушителей будут эвакуироваться.

Администрация Рязани попросила жителей города принять нововведения к сведению.