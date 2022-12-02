Полиция ищет свидетелей ДТП в Рыбновском районе с тремя погибшими

ДТП в Рыбновском районе. Фото: УМВД по Рязанской области.

Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Рыбновском районе, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Трагедия случилась 22 ноября, около 4:35, на 167-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика «МАН» с полуприцепом наехал на металлическое ограждение. После чего машина столкнулась с автомобилем Škoda Octavia, за рулем которого находился 36-летний москвич.

Все, кто сидел в легковушке – 45-летний и 33-летняя пассажиры, а также водитель – скончались на месте аварии.

Располагающих какими-либо сведениями по данному происшествию просят обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, дом №12 корпус 1.