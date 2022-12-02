Прокуратура запросила меньший срок для сбившего ребенка в Рязани Никиты Филимонова

13 марта 2020 года сбил насмерть 10-летнего мальчика. Ребенок перебегал жорогу вне перехода.

Гособвинитель на заседании в Октябрьском районном суде Рязани 2 октября запросил другое наказание для обвиняемого по делу о смертельном ДТП Никиты Филимонова. Сын бывшего вице-губернатора Сергея Филимонова 13 марта 2020 года сбил насмерть 10-летнего мальчика.

Ранее представительница прокуратуры озвучивала позицию, что подсудимому следует назначить 2 года 6 месяцев колонии-поселения. Новая позиция — 2 года 4 месяца.

Корректировки гособвинитель внес с учетом извинений, которые Филимонов-младший принес семье погибшего ребенка. Также в последнем слове (его КП-Рязань публиковала полностью) подсудимый указал на проблемы со здоровьем у себя и одного из родителей.