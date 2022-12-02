Две свалки, в Сасове и Кауровке, могут ликвидировать

Две мусорные свалки проверит Роспотребнадзор Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство природопользования Рязанской области направило информацию в Минприроды России о двух свалках, чтобы эти объекты проверил Роспотребнадзор. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В следующем году Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора совместно со специалистами аккредитованных лабораторий обследует и даст оценку двум «объектам наколенного вреда окружающей среде». Речь идет о свалке твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе «Сельхозхимии» в городе Сасово и о свалке ТКО в деревне Кауровка Касимовского района Рязанской области.

По результатам проведенных обследований эксперты дадут оценку о влиянии каждого объекта на окружающую среду. Затем будут отбирать объекты для включения в Федеральный проект «Генеральная уборка», конечной целью которого является ликвидация экологически опасных объектов на всей территории РФ.