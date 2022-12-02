Никита Филимонов: На свою машину работал сам. Зарабатывал в военном госпитале, после занятий мыл полы

Volkswagen Polo Филимонова 13 марта 2020 года совершил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенок погиб. Фото: vidsboku.com

Сын бывшего вице-губернатора Рязанской области Никита Филимонов на заседании в Октябрьском районном суде 2 декабря выступил с последним словом. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть 10-летнего мальчика. Смертельный наезд произошел весной 2020 года на улице Новоселов в Рязани.

«Пресса, которая пишет, что я мажор, да что вы знаете?! На свою машину я работал сам: зарабатывал в военном госпитале, после занятий в выходные дни я мыл полы (Никита Филимонов учился в Рязанском государственном медицинском университете — Ред.)», - высказался подсудимый.

Когда и какие издания называли Филимонова-младшего «мажором», он не уточнил. Вместе с тем он упомянул о его характеристиках, которые есть в материалах дела, и все они — исключительно положительные.

КП-Рязань ранее опубликовала последнее слово Никиты Филимонова и ответ мамы погибшего ребенка полностью. Гособвинитель требует для подсудимого 2 года 4 месяца колонии поселения. Сам Филимонов, как и его адвокат, попросил суд не лишать его свободы.