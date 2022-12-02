Пламя охватило два автомобиля в гаражном кооперативе на проезде Шабулина в Рязани

Оба автомобиля сильно пострадали. Фото: СИ "Рязанские новости".

В пятницу, 2 декабря, в одном из гаражных кооперативов в Рязани произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеров в 8.24, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ЧП случилось на проезде Шабулина. К моменту прибытия пожарных огонь охватил две машины, предположительно это были ГАЗель и автомобиль «Волга». С пламенем боролись семь человек и две единицы техники.

В результате происшествия оба транспортных средства сильно повреждены. Сведений о пострадавших в экстренные службы не поступало. Что стало причиной пожара, и какой материальный ущерб он нанес, в настоящее время выясняется.