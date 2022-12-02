Рязанцам назвали ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий Фото: Евгения ГУСЕВА

На сайте hh.ru эксперты рассказали о десяти наиболее высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей.

В рейтинге лидировала вакансия сварщика на аргон с зарплатой от 130 тысяч рублей, а также с вахтовым графиком работы. Работодатель ищет специалиста с опытом работы, который будет готов работать на профессиональном оборудовании, выполняя производственные задачи.

Второе место в списке заняло предложение для водителя категории Е с заработком от 130 тысяч рублей. Из обязательных требований для кандидатов – наличие водительского стажа.

Третье место рейтинга забрала вакансия врача ультразвуковой диагностики/врача-гинеколога с зарплатой от 120 тысяч рублей. Из обязанностей сотрудника будет: вести амбулаторно-поликлинический прием пациентов, проводить УЗИ (малого таза, выявление беременности, молочных желез), осуществлять забор биоматериала. Кроме того, если есть соответствующее обучение и действующие сертификаты – проводить скрининг беременных.