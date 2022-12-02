У рязанца на пожаре сильно обгорели 1,5 млн рублей, и он принес их в банк. Вот что из этого вышло

У рязанца на пожаре сильно обгорели деньги, и он принес их в банк. Вот что из этого вышло. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Рязанец смог вернуть более 1,5 млн рублей. Деньги сильно обгорели во время пожара.

В один из банков региона мужчина принес 307 банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Купюры практически рассыпались в руках, но эксперты смогли вручную их склеить, а потом обменять на новые.

Как уточнили в рязанском отделении Банка России, чтобы возместить сумму, необходимо, чтобы сохранилось не менее 55% площади денежного знака, в противном случае он уже обмену не подлежит.

Эксперт Светлана Ларцева советует, если деньги повреждены, не стоит их доставать из кошелька или другой упаковки, где они хранились. Так банкноты могут пострадать еще больше.

«Нужно обернуть их чем-то мягким и положить в коробку», - рекомендует эксперт.

После экспертизы и положительного решения банк может выдать деньги наличными или зачислить их на счет. В этот раз экспертиза показала, что возмещению подлежит вся сумма - 1 млн 535 тысяч рублей.

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